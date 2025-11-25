' Pandorogate' la procura chiede un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni Lei | Mai lucrato

AGI - La Procura di Milano ha chiesto una condanna a un anno e 8 mesi di reclusione per Chiara Ferragni imputata con il rito abbreviato per concorso in truffa continuata e aggravata in relazione alle operazioni commerciali " Pandoro Balocco Pink Christmas, Limited Edition Chiara Ferragni" (Natale 2022) e "Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate" (Pasqua 2021 e 2022). Le altre due richieste di pena, formulate dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal sostituto Cristian Barilli, sono di un anno e 8 mesi per l'ex braccio destro di Ferragni, Fabio Damato, e di un anno per Franco Cannillo, patron e presidente di Cerealitalia-Id, che con la Dolce preziosi aveva commercializzato le uova pasquali. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - 'Pandorogate', la procura chiede un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni. Lei: "Mai lucrato, ...

