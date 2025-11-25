Pandorogate chiesta per Ferragni la condanna a un anno e otto mesi

La procura di Milano ha chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata con il rito abbreviato per concorso in truffa continuata e aggravata in relazione alle operazioni. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Pandorogate, chiesta per Ferragni la condanna a un anno e otto mesi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Chiara Ferragni a processo, rischia la condanna per il Pandoro-Gate: la mossa decisiva della Procura - Chiara Ferragni torna al centro delle cronache legali: il processo sul Pandoro- Si legge su donnaglamour.it

Chiara Ferragni, la procura di Milano chiede la condanna un anno e 8 mesi per la «truffa del pandoro» - Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad altri due, nel processo milanese con ... Scrive ilmessaggero.it

Ferragni, oggi a Milano la richiesta di condanna dei pm per il Pandoro-gate - L’influencer in aula a Milano per l’udienza decisiva del procedimento su pandoro e uova di Pasqua: la requisitoria di Fusco e Barilli precede la ... Si legge su affaritaliani.it