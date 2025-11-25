Pandoro Gate | per Chiara Ferragni richiesta di un anno e otto mesi

L'influencer è accusata di truffa aggravata. Chiesta anche la condanna per Fabio Damato, suo ex braccio destro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pandoro Gate: per Chiara Ferragni richiesta di un anno e otto mesi

Si è tenuta oggi presso il Tribunale di Milano una nuova udienza per il processo che vede tra gli imputati per truffa aggravata Chiara Ferragni in merito alla vicenda del Pandoro Gate e delle Uova Pasquali con il suo marchio, il cui ricavato avrebbe dovuto and

@ChiaraFerragni in tribunale per il "Pandoro Gate": «È una fase difficile della mia vita»

Pandoro Gate, Chiara Ferragni: la Procura chiede 1 anno e 8 mesi. Cosa rischia davvero l’influencer - Truffa aggravata, beneficenza “ingannevole” e oltre 3,4 milioni già versati: il caso che ha travolto Chiara Ferragni entra nella fase decisiva ... Si legge su rumors.it

Chiara Ferragni nel mirino della giustizia: la Procura chiede condanna per il caso Pandoro - Accuse di truffa e presunti profitti illeciti per le campagne solidali del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua: la Procura chiede condanna per Chiara Ferragni. notizie.it scrive

Pandoro-gate, quasi due anni di carcere per Chiara Ferragni? - La Procura ha chiesto 1 anno e 8 mesi per Chiara Ferragni nel processo sul Pandoro- Riporta alfemminile.com