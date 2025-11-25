Pandoro gate per Chiara Ferragni | chiesti un anno e 8 mesi Lei in aula | Ho agito in buona fede
«Abbiamo sempre fatto tutto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato». Queste le parole di Chiara Ferragni, di nuovo in aula per la seconda udienza sul Pandoro Gate. L’influencer tre settimane fa si era presentata per il processo che la vede imputata per truffa aggravata per i noti casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Oggi si sono tenute le requisitorie dei pm Cristian Barilli e dell’aggiunto Eugenio Fusco, che hanno chiesto 1 anno e 8 mesi di condanna per l’imprenditrice. Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 dicembre, quando dovrebbero parlare i difensori Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, mentre la sentenza è attesa per gennaio. 🔗 Leggi su Open.online
