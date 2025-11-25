Pandoro Gate per Chiara Ferragni chiesta condanna a 20 mesi di carcere per truffa aggravata nei casi Pandoro Pink Christmas e uova di Pasqua

Per Fabio Maria Damato e Francesco Cannillo, a processo assieme a Chiara Ferragni, la Procura di Milano ha chiesto condanne rispettivamente a 1 anno e 8 mesi e a 1 anno di carcere Per Chiara Ferragni è stata chiesta una condanna a un anno e 8 mesi nel processo con rito abbreviato per truffa a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pandoro Gate, per Chiara Ferragni chiesta condanna a 20 mesi di carcere per truffa aggravata nei casi Pandoro Pink Christmas e uova di Pasqua

