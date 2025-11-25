Pandoro gate la richiesta shock | chiesti 1 anno e 8 mesi di reclusione per Chiara Ferragni

Pandoro gate è ormai molto più di uno scandalo giudiziario: rappresenta un punto critico del rapporto tra influencer, consumatori e responsabilità sociale. La Procura di Milano ha scelto di continuare sull’onda delle punizione esemplari chiedendo la condanna a un anno e otto mesi per Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata in relazione alla promozione del pandoro Balocco e delle uova pasquali Dolci Preziosi, pubblicizzate come legate a operazioni benefiche mai realmente concretizzate. La richiesta della Procura e i protagonisti del processo. La Procura di Milano ha formalmente avanzato la richiesta di condanna a un anno e otto mesi di reclusione per Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata nel contesto della vicenda nota come Pandoro gate. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Pandoro gate, la richiesta shock: chiesti 1 anno e 8 mesi di reclusione per Chiara Ferragni

News recenti che potrebbero piacerti

Si è tenuta oggi presso il Tribunale di Milano una nuova udienza per il processo che vede tra gli imputati per truffa aggravata Chiara Ferragni in merito alla vicenda del Pandoro Gate e delle Uova Pasquali con il suo marchio, il cui ricavato avrebbe dovuto and - facebook.com Vai su Facebook

. @ChiaraFerragni in tribunale per il “Pandoro Gate”: «È una fase difficile della mia vita» Guarda il video al link: striscialanotizia.mediaset.it/news/chiara-fe… #Striscialanotizia #ChiaraFerragni @VStaffelli Vai su X

Pandoro Gate, Chiara Ferragni: la Procura chiede 1 anno e 8 mesi. Cosa rischia davvero l’influencer - Truffa aggravata, beneficenza “ingannevole” e oltre 3,4 milioni già versati: il caso che ha travolto Chiara Ferragni entra nella fase decisiva ... Si legge su rumors.it

Chiara Ferragni, stangata della Procura sul Pandoro Gate: chiesti 1 anno e 8 mesi, cosa ha detto in aula - Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata: la Procura ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi. Scrive donnaglamour.it

Pandoro-gate, quasi due anni di carcere per Chiara Ferragni? - La Procura ha chiesto 1 anno e 8 mesi per Chiara Ferragni nel processo sul Pandoro- Segnala alfemminile.com