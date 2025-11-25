Pandoro gate la Procura chiede un anno e otto mesi per Chiara Ferragni

La richiesta della Procura. Questa mattina, 25 novembre, in Tribunale a Milano, la Procura ha chiesto che Chiara Ferragni, per il reato di truffa aggravata venga «condannata a un anno e otto mesi». La richiesta è stata presentata al giudice durante l’udienza predibattimentale relativa al pandoro Balocco e alle uova pasquali Dolci Preziosi, prodotti che erano stati sponsorizzati dall’agenzia dell’influencer come legati a due diverse operazioni di beneficenza. Con Ferragni, il procuratore aggiunto Eugenio Fusco ha chiesto la stessa pena per l’allora braccio destro, Fabio Maria Damato. Per Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia, è stato chiesto un anno di reclusione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

