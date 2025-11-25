Pandoro gate la Procura chiede un anno e otto mesi per Chiara Ferragni

La richiesta della Procura. Questa mattina, 25 novembre, in Tribunale a Milano, la Procura ha chiesto che Chiara Ferragni, per il reato di truffa aggravata venga «condannata a un anno e otto mesi». La richiesta è stata presentata al giudice durante l’udienza predibattimentale relativa al pandoro Balocco e alle uova pasquali Dolci Preziosi, prodotti che erano stati sponsorizzati dall’agenzia dell’influencer come legati a due diverse operazioni di beneficenza. Con Ferragni, il procuratore aggiunto Eugenio Fusco ha chiesto la stessa pena per l’allora braccio destro, Fabio Maria Damato. Per Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia, è stato chiesto un anno di reclusione. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Pandoro gate, la Procura chiede un anno e otto mesi per Chiara Ferragni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Chiara Ferragni in Tribunale per il Pandoro gate: l'ingresso in aula prima dell'apertura degli uffici giudiziari per evitare le tv - facebook.com Vai su Facebook

. @ChiaraFerragni in tribunale per il “Pandoro Gate”: «È una fase difficile della mia vita» Guarda il video al link: striscialanotizia.mediaset.it/news/chiara-fe… #Striscialanotizia #ChiaraFerragni @VStaffelli Vai su X

Pandoro gate, per Chiara Ferragni la procura chiede un anno e otto mesi - È la richiesta di condanna formulata dalla procura di Milano per le vicende connesse al pandoro gate ... Da fortuneita.com

Pandoro gate, Chiara Ferragni in tribunale: la procura chiede condanna a un anno e 8 mesi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pandoro gate, Chiara Ferragni in tribunale: la procura chiede condanna a un anno e 8 mesi ... tg24.sky.it scrive

Chiara Ferragni, la Procura chiede la condanna a un anno e 8 mesi per il Pandoro gate. Lei replica: “Fatto tutto in buona fede, nessuno ha lucrato” - L'influencer è accusata di pubblicità ingannevole per il caso Pandoro Balocco e uova di Pasqua. Si legge su ilfattoquotidiano.it