Pandoro gate la Procura chiede un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni Lei che ha già versato 3 milioni | Tutto in buona fede nessun lucro

La richiesta della Procura questa mattina in Tribunale a Milano: Ferragni è entrata prima dell'apertura degli uffici per evitare i fotografi. Parte civile l'associazione Casa dei consumatori: gli altri hanno già trovato accordi transattivi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Pandoro gate, la Procura chiede un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni. Lei (che ha già versato 3 milioni): «Tutto in buona fede, nessun lucro»

