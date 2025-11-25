Pandoro-gate la Procura chiede 1 anno e 8 mesi | il colpo che rischia di polverizzare ciò che resta dell’era Ferragni

La procura di Milano ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi di carcere per Chiara Ferragni nell’ambito del processo che la vede imputata per truffa aggravata nella vicenda legata ai pandori Balocco e alle uova di Pasqua Dolci Preziosi. La richiesta è stata presentata questa mattina dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco durante l’udienza predibattimentale davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini presso il tribunale di Milano. Tra il 2021 e il 2022, secondo l’accusa, Ferragni avrebbe ingannato i consumatori attraverso campagne pubblicitarie poco trasparenti. Il problema riguarda proprio come è stata comunicata la beneficenza: la pubblicità faceva pensare che ogni pandoro venduto avrebbe portato a una donazione maggiore, quando invece la cifra destinata in beneficenza era già stata stabilita prima, indipendentemente da quanti pandori venissero comprati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

