Pandoro gate i pm di Milano | Condannare Chiara Ferragni a un anno e otto mesi
Un anno e otto mesi. E' la richiesta di condanna che la procura di Milano ha formulato per Chiara Ferragni a processo, con rito abbreviato, con l'accusa di truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'. A processo oltre a Chiara Ferragni c'è il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato (chiesto anche per lui un anno e otto mesi) e il presidente del cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo (richiesta un anno). ''Tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato''. 🔗 Leggi su Iltempo.it
