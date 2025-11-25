Pandoro-gate chiesto un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni | Fatto tutto in buona fede

Ilgiornale.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel processo in corso per truffa aggravata è arrivata la richiesta di condanna della procura di Milano per Chiara Ferragni: 1 anno e 8 mesi. Il caso è quello dei pandori Balocco promossi dall'influencer con il suo brand, ma anche alle uova di Pasqua, che i consumatori hanno acquistato nella convinzione di contribuire, in questo modo, alla beneficenza per l'ospedale pediatrico di Torino. Secondo l'accusa, però, le vendite non erano funzionali alla beneficienza, fatta prima che venissero messi in vendita i prodotti. " Tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato ", le dichiarazioni dell'influencer in tribunale, dove il processo si sta svolgendo con rito abbreviato e a porte chiuse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

