Pandoro-gate chiesto un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni | Fatto tutto in buona fede

Nel processo in corso per truffa aggravata è arrivata la richiesta di condanna della procura di Milano per Chiara Ferragni: 1 anno e 8 mesi. Il caso è quello dei pandori Balocco promossi dall'influencer con il suo brand, ma anche alle uova di Pasqua, che i consumatori hanno acquistato nella convinzione di contribuire, in questo modo, alla beneficenza per l'ospedale pediatrico di Torino. Secondo l'accusa, però, le vendite non erano funzionali alla beneficienza, fatta prima che venissero messi in vendita i prodotti. " Tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato ", le dichiarazioni dell'influencer in tribunale, dove il processo si sta svolgendo con rito abbreviato e a porte chiuse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pandoro-gate, chiesto un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni: “Fatto tutto in buona fede”

Leggi anche questi approfondimenti

Chiara Ferragni in Tribunale per il Pandoro gate: l'ingresso in aula prima dell'apertura degli uffici giudiziari per evitare le tv - facebook.com Vai su Facebook

. @ChiaraFerragni in tribunale per il “Pandoro Gate”: «È una fase difficile della mia vita» Guarda il video al link: striscialanotizia.mediaset.it/news/chiara-fe… #Striscialanotizia #ChiaraFerragni @VStaffelli Vai su X

Pandoro gate, chiesti un anno e otto mesi per Chiara Ferragni - Nell'ambito del processo sul cosiddetto pandoro gate, i pm hanno chiesto un anno e otto mesi di carcere per Chiara Ferragni. msn.com scrive

Pandoro gate, per Chiara Ferragni la procura chiede un anno e otto mesi - È la richiesta di condanna formulata dalla procura di Milano per le vicende connesse al pandoro gate ... Da fortuneita.com

Pandoro gate, i pm di Milano: "Condannare Chiara Ferragni a un anno e otto mesi" - E' la richiesta di condanna che la procura di Milano ha formulato per Chiara Ferragni a processo, con rito abbreviato, con ... Scrive iltempo.it