pandoro gate chiesti un anno e otto mesi per chiara ferragni

Il pm Christian Barilli e l’aggiunto Eugenio Fusco hanno chiesto un anno e otto mesi di carcere per Chiara Ferragni. La richiesta è stata avanzata nell’ambito del processo legato al cosiddetto pandoro gate, la storia dei pandori e delle uova di Pasqua con il marchio dell’influencer. Ferragni è imputata per truffa aggravata. In aula la stessa imprenditrice ha rilasciato dichiarazioni spontanee e affermato: «Abbiamo sempre fatto tutto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato». Chiara Ferragni, il verdetto atteso a gennaio. Come riportato da Repubblica, per evitare i giornalisti si è presentata in tribunale mezz’ora prima dell’udienza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

