Pandoro gate chiesti un anno e otto mesi per Chiara Ferragni

Il pm Christian Barilli e l’aggiunto Eugenio Fusco hanno chiesto un anno e otto mesi di carcere per Chiara Ferragni. La richiesta è stata avanzata nell’ambito del processo legato al cosiddetto pandoro gate, la storia dei pandori e delle uova di Pasqua con il marchio dell’influencer. Ferragni è imputata per truffa aggravata. In aula la stessa imprenditrice ha rilasciato dichiarazioni spontanee e affermato: «Abbiamo sempre fatto tutto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato». Chiara Ferragni, il verdetto atteso a gennaio. Come riportato da Repubblica, per evitare i giornalisti si è presentata in tribunale mezz’ora prima dell’udienza. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pandoro gate, chiesti un anno e otto mesi per Chiara Ferragni

Leggi anche questi approfondimenti

Chiara Ferragni in Tribunale per il Pandoro gate: l'ingresso in aula prima dell'apertura degli uffici giudiziari per evitare le tv - facebook.com Vai su Facebook

. @ChiaraFerragni in tribunale per il “Pandoro Gate”: «È una fase difficile della mia vita» Guarda il video al link: striscialanotizia.mediaset.it/news/chiara-fe… #Striscialanotizia #ChiaraFerragni @VStaffelli Vai su X

Pandoro gate, i pm di Milano: "Condannare Chiara Ferragni a un anno e otto mesi" - E' la richiesta di condanna che la procura di Milano ha formulato per Chiara Ferragni a processo, con rito abbreviato, con ... Scrive iltempo.it

Chiara Ferragni, la procura di Milano chiede la condanna a un anno e 8 mesi per la «truffa del pandoro». Lei: tutto in buona fede - Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad altri due, nel processo milanese con ... Riporta ilgazzettino.it

Pandoro gate, per Chiara Ferragni: chiesti un anno e 8 mesi. Lei in aula: «Ho agito in buona fede» - L'imprenditrice alla seconda udienza del processo che la vede imputata per truffa aggravata: «Grazie per l’attenzione, grazie di essere qua. Secondo msn.com