Pandoro gate | chiesta condanna a 1 anno e 8 mesi per Chiara Ferragni

L'influencer chiede il rito abbreviato: sentenza a gennaio L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Pandoro gate: chiesta condanna a 1 anno e 8 mesi per Chiara Ferragni

Si è tenuta oggi presso il Tribunale di Milano una nuova udienza per il processo che vede tra gli imputati per truffa aggravata Chiara Ferragni in merito alla vicenda del Pandoro Gate e delle Uova Pasquali con il suo marchio, il cui ricavato avrebbe dovuto and - facebook.com Vai su Facebook

. @ChiaraFerragni in tribunale per il “Pandoro Gate”: «È una fase difficile della mia vita» Guarda il video al link: striscialanotizia.mediaset.it/news/chiara-fe… #Striscialanotizia #ChiaraFerragni @VStaffelli Vai su X

Pandoro-gate, Chiara Ferragni in tribunale: chiesta la condanna di un anno e otto mesi - La Procura di Milano ha chiesto di condannare a 1 anno e 8 mesi Chiara Ferragni nel processo per truffa aggravata sul Pandoro Pink Christmas e la beneficienza legata alle uova di Pasqua ... Si legge su ilgiornale.it

Chiara Ferragni, stangata della Procura sul Pandoro Gate: chiesti 1 anno e 8 mesi, cosa ha detto in aula - Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata: la Procura ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi. Segnala donnaglamour.it

Chiesta la condanna anche dell'ex braccio destro dell'influencer, Fabio Maria Damato - Chiesta la condanna anche dell'ex braccio destro dell'influencer, Fabio Maria Damato ... Da tpi.it