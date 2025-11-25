Pandoro gate Chiara Ferragni in Tribunale a Milano | la procura chiederà la condanna
Anche durante l'udienza odierna Chiara Ferragni è presente nell'aula del Tribunale di Milano, dove compare per rispondere come imputata di truffa aggravata dall'uso del mezzo informatico relativamente alle operazioni del pandoro Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. L'influencer è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Lucrezia Ercoli ha analizzato la nuova narrazione di Chiara Ferragni e le recenti vicende che la riguardano durante la puntata di Porta a Porta, il 29 gennaio 2025 su Rai 1. In particolare affronta il caso del Pandoro Gate, avviando una riflessione su come gli in - facebook.com Vai su Facebook
. @ChiaraFerragni in tribunale per il “Pandoro Gate”: «È una fase difficile della mia vita» Guarda il video al link: striscialanotizia.mediaset.it/news/chiara-fe… #Striscialanotizia #ChiaraFerragni @VStaffelli Vai su X
Chiara Ferragni a processo, rischia la condanna per il Pandoro-Gate: la mossa decisiva della Procura - Chiara Ferragni torna al centro delle cronache legali: il processo sul Pandoro- Lo riporta donnaglamour.it
Chiara Ferragni in tribunale a Milano per il Pandoro Gate, oggi la richiesta di condanna per truffa - L’imprenditrice digitale si è presentata piuttosto presto al Palazzo di Giustizia ed è riuscita ad evitare le telecamere. Secondo msn.com
Chiara Ferragni in Tribunale per il Pandoro gate: l'ingresso in aula prima dell'apertura degli uffici giudiziari per evitare le tv - L'imprenditrice alla nuova udienza del procedimento che la vede imputata per truffa aggravata. Riporta milano.corriere.it