E’ arrivata in Tribunale a Milano circa un’ora prima dell’udienza per sfuggire alle telecamere Chiara Ferragni, l’imprenditrice-influencer imputata di truffa aggravata dall’uso del mezzo informatico per i casi della presunta pubblicità ingannevole sui Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua griffate ‘ Ferragni ‘ per sostenere l’associazione ‘Bambini delle Fate’. Oggi davanti al presidente della terza sezione penale, il giudice Ilio Mannucci Pacini, il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli che hanno coordinato le indagini del Nucleo pef della guardia di finanza chiederanno al tribunale di condannare la 38enne, mentre slitterà a una prossima udienza l’intervento della difesa con gli avvocati Marcello Banca e Giuseppe Iannaccone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale a Milano