Pandoro Gate Chiara Ferragni in tribunale a Milano
E’ arrivata in Tribunale a Milano circa un’ora prima dell’udienza per sfuggire alle telecamere Chiara Ferragni, l’imprenditrice-influencer imputata di truffa aggravata dall’uso del mezzo informatico per i casi della presunta pubblicità ingannevole sui Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua griffate ‘ Ferragni ‘ per sostenere l’associazione ‘Bambini delle Fate’. Oggi davanti al presidente della terza sezione penale, il giudice Ilio Mannucci Pacini, il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli che hanno coordinato le indagini del Nucleo pef della guardia di finanza chiederanno al tribunale di condannare la 38enne, mentre slitterà a una prossima udienza l’intervento della difesa con gli avvocati Marcello Banca e Giuseppe Iannaccone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Lucrezia Ercoli ha analizzato la nuova narrazione di Chiara Ferragni e le recenti vicende che la riguardano durante la puntata di Porta a Porta, il 29 gennaio 2025 su Rai 1. In particolare affronta il caso del Pandoro Gate, avviando una riflessione su come gli in - facebook.com Vai su Facebook
. @ChiaraFerragni in tribunale per il “Pandoro Gate”: «È una fase difficile della mia vita» Guarda il video al link: striscialanotizia.mediaset.it/news/chiara-fe… #Striscialanotizia #ChiaraFerragni @VStaffelli Vai su X
Chiara Ferragni in tribunale a Milano per il Pandoro Gate, oggi la richiesta di condanna per truffa - L’imprenditrice digitale si è presentata piuttosto presto al Palazzo di Giustizia ed è riuscita ad evitare le telecamere. Lo riporta msn.com
Chiara Ferragni in Tribunale per il Pandoro gate: l'ingresso in aula prima dell'apertura degli uffici giudiziari per evitare le tv - Chiara Ferragni in Tribunale, a Milano, martedì mattina, per la seconda volta nelle ultime settimane, per l'udienza del processo che la vede imputata, insieme ad un suo ex collaboratore e al ... milano.corriere.it scrive
Chiara Ferragni oggi di nuovo in aula per il Pandoro gate: la procura di Milano chiederà la condanna - Chiara Ferragni oggi di nuovo in aula a Milano dove compare come imputata: deve rispondere di truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) ... Da msn.com