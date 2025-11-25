Pandoro Gate Chiara Ferragni in tribunale a Milano

Lapresse.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ arrivata in Tribunale a Milano circa un’ora prima dell’udienza per sfuggire alle telecamere Chiara Ferragni, l’imprenditrice-influencer imputata di truffa aggravata dall’uso del mezzo informatico per i casi della presunta pubblicità ingannevole sui Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua griffate ‘ Ferragni ‘ per sostenere l’associazione ‘Bambini delle Fate’. Oggi davanti al presidente della terza sezione penale, il  giudice  Ilio Mannucci Pacini, il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli che hanno coordinato le indagini del Nucleo pef della guardia di finanza chiederanno al tribunale di condannare la 38enne, mentre slitterà a una prossima udienza l’intervento della difesa con gli avvocati Marcello Banca e Giuseppe Iannaccone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

pandoro gate chiara ferragni in tribunale a milano

© Lapresse.it - Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale a Milano

Argomenti simili trattati di recente

pandoro gate chiara ferragniChiara Ferragni in tribunale a Milano per il Pandoro Gate, oggi la richiesta di condanna per truffa - L’imprenditrice digitale si è presentata piuttosto presto al Palazzo di Giustizia ed è riuscita ad evitare le telecamere. Lo riporta msn.com

pandoro gate chiara ferragniChiara Ferragni in Tribunale per il Pandoro gate: l'ingresso in aula prima dell'apertura degli uffici giudiziari per evitare le tv - Chiara Ferragni in Tribunale, a Milano, martedì mattina, per la seconda volta nelle ultime settimane, per l'udienza del processo che la vede imputata, insieme ad un suo ex collaboratore e al ... milano.corriere.it scrive

pandoro gate chiara ferragniChiara Ferragni oggi di nuovo in aula per il Pandoro gate: la procura di Milano chiederà la condanna - Chiara Ferragni oggi di nuovo in aula a Milano dove compare come imputata: deve rispondere di truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pandoro Gate Chiara Ferragni