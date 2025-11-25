Pandoro gate 1 anno e 8 mesi chiesti per Chiara Ferragni | la procura di Milano contesta le iniziative commerciali
Nel procedimento in rito abbreviato, la procura di Milano ha formulato la richiesta di 1 anno e 8 mesi di reclusione per Chiara Ferragni, imputata di truffa aggravata dall’uso del mezzo informatico in relazione alle operazioni “Pandoro Balocco Pink Christmas” del Natale 2022 e “Uova di Pasqua Chiara Ferragni – Sosteniamo i Bambini delle Fate” delle Pasque 2021 e 2022. Il pubblico ministero Christian Barilli e il procuratore aggiunto Eugenio Fusco sostengono che le campagne avrebbero presentato un carattere benefico solo apparente, generando per l’influencer un profitto ritenuto ingiusto pari a 2 milioni e 225 mila euro, oltre a ulteriori vantaggi reputazionali non quantificati. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
