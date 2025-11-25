Panathinaikos–Sturm Graz | anteprima assenze e chiavi tattiche Europa League

Appuntamento europeo ad Atene: Panathinaikos e Sturm Graz si sfidano giovedì 27 novembre 2025 (ore 20:00 UTC) all’ Olympiako Stadio Spyros Louis, match valido per Europa League – Round 5. Come arrivano le due squadre. Il Panathinaikos prova a sfruttare il fattore campo e la spinta dell’ambiente per dare continuità al proprio percorso europeo, puntando su intensità, recupero palla alto e verticalizzazioni rapide. Dall’altra parte, lo Sturm Graz arriva con l’idea di una gara ordinata e compatta: baricentro medio, aggressività nei duelli e ripartenze, con l’obiettivo di portare la partita sui dettagli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

