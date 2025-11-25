Pam tra chiusure e licenziamenti col test del carrello Ora ci aiuti il prefetto

Lanazione.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siena, 25 novembre 2025 – La situazione dei supermercati Pam in Toscana sembra farsi ogni giorno più critica. Dopo la manifestazione di ieri a Firenze, che ha portato in piazza i lavoratori in sciopero, nonché Fabio Giomi, il cassiere senese licenziato dopo il controverso test del carrello, è arrivata la conferma della chiusura del punto vendita de ’I Gigli’ il 31 dicembre. Pam, ora i dipendenti ricevono intimidazioni dai clienti: “Veniamo identificati con l’azienda, abbiamo paura” "Una riorganizzazione sulla pelle dei lavoratori”. “La questione è un pezzo del puzzle – commenta Maurizio Magi, segretario generale Filcams Cgil Firenze –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

