Palmer ko per un incidente domestico | Cucurella ironizza sul compagno
Il momento di rientrare sembrava finalmente arrivato, ma per Cole Palmer è arrivata un’altra frenata inattesa. Il talento del Chelsea, fermo da due mesi per un problema all’inguine, ha subito una piccola frattura al dito del piede in un incidente domestico che lo ha costretto a rinviare ancora il ritorno agli allenamenti con il gruppo. Una leggerezza, una porta colpita con troppa foga, e la sfortuna ha bussato di nuovo. La dinamica dell’infortunio e le parole di Maresca. L’episodio è avvenuto la scorsa settimana, proprio quando il 23enne inglese si apprestava a riaggregarsi alla squadra. Enzo Maresca, intervenuto in conferenza stampa, ha spiegato con lucidità l’accaduto: “Ha avuto un incidente in casa, ha sbattuto il dito del piede. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
