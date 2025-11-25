Palladino verso l’esordio in Champions | Voglio vedere un’Atalanta più leggera e spensierata

Francoforte (Germania). Un’altra serata dalle emozioni forti. Dopo l’esordio assoluto con l’Atalanta a Napoli, Raffaele Palladino si prepara alla sua prima assoluta in Champions League, nella trasferta contro l’ Eintracht Francoforte in pogramma mercoledì 25 novembre alle 21 al Waldstadion. “Già la parola Champions è qualcosa che emoziona” afferma alla vigilia, “è il sogno di ogni calciatore e ogni allenatore, sono felice perché vuol dire che negli anni passati è stato fatto un lavoro di grande sacrificio, ma sono uno che non si emoziona: la mia concentrazione deve essere solo per questi ragazzi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it