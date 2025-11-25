Palladino racconta i suoi 5 mesi senza allenare | Sono stato in giro a vedere tanti allenamenti

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffaele Palladino ha spiegato cosa ha fatto in questi 5 mesi senza allenare prima della chiamata dell'Atalanta: "Ho studiato la lingua inglese e ho guardato tanti allenamenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

palladino racconta suoi 5Palladino racconta i suoi 5 mesi senza allenare: “Sono stato in giro a vedere tanti allenamenti” - Raffaele Palladino ha spiegato cosa ha fatto in questi 5 mesi senza allenare prima della chiamata dell'Atalanta: "Ho studiato la lingua inglese e ... Scrive fanpage.it

palladino racconta suoi 5Palladino, Atalanta, sfida la sua Napoli e Conte: «Al maradona voglio una battaglia» - L'allenatore subentrato dopo l'esonero di Juric ha le idee molto chiare: «Non esistono titolari e riserve, gioca chi si allena meglio» ... Secondo msn.com

Palladino racconta il suo addio alla Fiorentina: "Non c’erano le condizioni per andare avanti" - L'ex tecnico viola, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha dato la sua versione sulla fine del rapporto con la ... Scrive m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Palladino Racconta Suoi 5