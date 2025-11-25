Palladino | Atalanta via i pensieri negativi A Francoforte voglio la scintilla

Il tecnico contro l'Eintracht esordisce in Champions: "Voglio un gruppo che abbia autostima e ho sensazioni positive". Scamacca: "A Napoli finalmente siamo stati squadra. Sappiamo cosa fare per portare a casa la vittoria". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Palladino: "Atalanta, via i pensieri negativi. A Francoforte voglio la scintilla"

