Palestina il Consiglio regionale boccia il riconoscimento dello Stato | è scontro tra Mangialardi e Putzu

Anconatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Il Consiglio regionale delle Marche si spacca sulla politica estera e sul dramma mediorientale. Nella seduta odierna, l'Assemblea legislativa ha bocciato le tre mozioni abbinate che chiedevano il riconoscimento formale dello Stato di Palestina. I testi, presentati dai consiglieri di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

palestina consiglio regionale bocciaSangiuliano in Consiglio regionale, flop Boccia (solo 89 voti) e boom per il figlio di Mastella. In Puglia resta fuori Nichi Vendola - In Campania Sangiuliano ce la fa, Maria Rosaria Boccia no. Come scrive ilmattino.it

palestina consiglio regionale bocciaGennaro Sangiuliano riesce ad entrare nel Consiglio regionale, flop per la Boccia - In tema di Elezioni Regionali, l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, riesce ad entrare nel Consiglio regionale della Campania, classificandosi al secondo posto con 9. Riporta ilmattino.it

Sangiuliano entra in Consiglio regionale, flop per Maria Rosaria Boccia. E in Puglia resta fuori Nichi Vendola - In Campania Sangiuliano ce la fa, Maria Rosaria Boccia no. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Palestina Consiglio Regionale Boccia