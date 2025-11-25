Palestina | i prigionieri di Gaza

Gli attacchi israeliani a Gaza continuano, giorno dopo giorno, implacabili, come se il cessate il fuoco non esistesse, senza che gli Usa, principale sponsor di Tel Aviv, né i Paesi europei facciano nulla per impedirli. Sono 339 i palestinesi uccisi da quando è in vigore la cosiddetta tregua, 871 i feriti. Al solito, la maggior parte delle persone colpite sono donne e bambini. Secondo Ramzy Baroud, che ne scrive su Antiwar, il fatto che Israele, oltre a continuare a bombardare, stia distruggendo tutto quel che si trova all’interno della cosiddetta striscia gialla, l’aera di Gaza che attualmente occupa – circa il 58% del totale – segnala che ha piani diversi che non il ritiro, come sarebbe previsto dalla cosiddetta tregua. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Palestina: i prigionieri di Gaza

Contenuti che potrebbero interessarti

Novantotto prigionieri politici palestinesi sono morti negli ultimi due anni: è il dato più alto degli ultimi decenni e segna un punto di svolta nella gestione delle detenzioni israeliane #Israele #palestina #carceri #detenuti #abusi - facebook.com Vai su Facebook

PALESTINA: A GAZA TENDE E RIFUGI NUOVAMENTE SOMMERSI DALL’ACQUA. LA CORRISPONDENZA CON SAMI ABU OMAR - A Gaza piogge, vento e maree sono tornate a rendere un inferno la vita sotto le tende e i rifugi di fortuna, in particolare nella spiaggia di Al- Scrive radiondadurto.org

Gaza, Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio consegnato da Hamas. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio consegnato da Hamas. Segnala tg24.sky.it

PALESTINA: A GAZA TENDE SOTT’ACQUA E AIUTI ANCORA BLOCCATI. TEL AVIV CHIUDE NUOVAMENTE I VALICHI. - Durissime le condizioni della popolazione, sferzata anche dall’arrivo della brutta stagione nella Striscia; diversi temporali hanno mandato sott’acqua le esili e introv ... Secondo radiondadurto.org