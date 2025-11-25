Palazzo Pitti | Botticelli Caravaggio e Raffaello a confronto

Firenzetoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla Galleria Palatina, dove ogni sala racconta storie di potere, arte e bellezza. Questa antica dimora, costruita nel Quattrocento dai Pitti e trasformata dai Medici grazie all’ingegno di Bartolomeo Ammannati, conserva ancora oggi il suo splendido cortile manierista.Ma è salendo al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Amorino Caravaggio da Pitti a Lampedusa - Ha lasciato Palazzo Pitti, alla volta di Lampedusa, l'Amorino dormiente di Caravaggio, esposto nella Galleria Palatina. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Caravaggio e Caravaggeschi a Palazzo Pitti e Uffizi - È questo il titolo di una mostra che si aprirà nella doppia di Palazzo Pitti e degli Uffizi, il prossimo 22 maggio. Secondo lanazione.it

Caravaggio e i caravaggeschi a Pitti, Uffizi e Villa Bardini - Apre i battenti domani a Firenze, in occasione del quarto centenario della morte del Caravaggio, in un percorso che si snoderà da Palazzo Pitti, agli Uffizi a Villa Bardini, ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Pitti Botticelli Caravaggio