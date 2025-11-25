Pagelle Pinamonti lotta ma spreca troppo Volpato entra col piglio giusto

MURIC 6. Battuto al pronti via, rischia qualcosa su un disimpegno di piede ma pochissimo altro. Provvidenziale, tuttavia, in uscita su Semper, che lo batterà poco dopo, al 20’ s.t. WALUKIEWICZ 6. Non ha un riferimento fisso in marcatura e ci nette un po’ a trovare la posizione e il tempo per proporsi nella metà campo altrui (1’ s.t. Coulibaly 5,5. Ha gamba, la fa valere. Poi perde la palla che aziona Meister, rovinando - quasi - tutto) IDZES 6. Nzola qualche grattacapo glielo crea. Sorveglia, non senza qualche affanno tradito, in generale, da tutta la difesa del Sassuolo. MUHAREMOVIC 5,5. Giganteggia sui palloni alti, non prende rischi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pagelle. Pinamonti lotta ma spreca troppo. Volpato entra col piglio giusto

