PAGELLE E TABELLINO BODO GLIMT-JUVE 2-3 | Horror Adzic Miretti illuminante e David decisivo

Le pagelle di BodoGlimt-Juventus a cura della redazione di Calciomercato.it: i bianconeri vincono una partita al cardiopalma, grazie alla rete di Jonathan David nel finale La squadra di Luciano Spalletti si iscrive di diritto nel circolo bi-polare artico: un primo tempo che definire disastroso è poco e un secondo tempo in cui si vedono lampi di quella qualità che deve essere la normalità in quel di Torino. Una Juventus a intermittenza, con la luce che si accende nella ripresa e si spegne nel finale sull’errore di Cabal. L’ultimo lampo è di Kenan Yildiz, con la fucilata nella notte che propizia il gol decisivo di Jonathan David. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO BODO/GLIMT-JUVE 2-3: Horror Adzic, Miretti illuminante e David decisivo

