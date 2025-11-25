Pafos FC-Monaco Champions League 26-11-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Asemists che rischiano a Limassol in campo neutro

Infobetting.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima storica avventura europea del Pafos FC è ad oggi straordinaria con la squadra cipriota in piena corsa per il passaggio del turno e vogliosa di sorprendere anche quest’oggi contro il Monaco di Pocognoli.  La vittoria contro il Villarreal è il terzo risultato utile in 4 partite oltre ad essere la prima affermazione del club nella massima competizione continentale. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pafos fc monaco champions league 26 11 2025 ore 18 45 formazioni ufficiali quote pronostici convocati asemists che rischiano a limassol in campo neutro

© Infobetting.com - Pafos FC-Monaco (Champions League, 26-11-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Asemists che rischiano a Limassol (in campo neutro)

Leggi anche questi approfondimenti

pafos fc monaco championsChampions League LIVE: Arsenal-Bayern, Liverpool-PSV, Olympiacos-Real Madrid, PSG-Tottenham, Sporting-Bruges, Pafos-Monaco, Copenaghen-Kairat Almaty - Non solo Inter e Atalanta, impegnate in trasferta rispettivamente contro Atletico Madrid e Eintracht Francoforte, la serata si apre con Copenaghen- Lo riporta calciomercato.com

pafos fc monaco championsChampions League 2025-2026: Pafos-Monaco, le probabili formazioni - Con una vittoria, due pareggi e una sola sconfitta, i ciprioti stanno vivendo un’ottima prima parte di league ... sportal.it scrive

Pronostico Pafos vs Monaco – 26 Novembre 2025 - Alle 18:45 del 26 Novembre 2025, all’Alphamega Stadio, si gioca una sfida interessante della UEFA Champions League tra Pafos e Monaco. news-sports.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pafos Fc Monaco Champions