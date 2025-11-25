Padre di famiglia si suicida in ospedale | 5 medici sotto accusa

La pubblica accusa ha chiesto da un minimo di 3 anni a un massimo di 3 anni e 8 mesi per i 5 medici finiti a processo per omicidio colposo in relazione alla morte di un operaio di 57 anni, padre di 5 figli, che nel febbraio del 2019 si tolse la vita in ospedale a Manerbio. Sul banco degli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

