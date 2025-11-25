Padre ammazzato in casa dal figlio | eseguita autopsia Vittima colpita alla gola e al torace

Brindisireport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Nel pomeriggio di oggi, martedì 25 novembre, il medico legale Domenico Urso ha eseguito l'autopsia sul corpo di Cosimo Zullino, il 70enne di Brindisi ucciso sabato sera dal figlio Alessandro 41 anni, nella sua abitazione, una villetta in via Dei Sarti al quartiere Sant'Elia a Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

padre ammazzato casa figlioBrindisi, uomo ucciso a coltellate in casa: il figlio in caserma - Questa sera, sabato 22 novembre, un uomo di 71 anni, Cosimo Zuillino, è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione, ucciso a coltellat e. Da tg.la7.it

padre ammazzato casa figlioTragedia in una villetta: figlio uccide il padre a coltellate. Salma sotto sequestro - È accaduto nella serata di oggi, sabato 22 novembre, in via Dei Sarti al quartiere Sant'Elia. Scrive brindisireport.it

padre ammazzato casa figlioOmicidio a Brindisi, uccide il padre a coltellate. Il figlio si costituisce accompagnato dalla madre: arrestato - Tragedia nel quartiere Sant'Elia di Brindisi via Dei Sarti dove, attorno alle 19:45 di sabato 22 novembre, si è consumato un omicidio. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Padre Ammazzato Casa Figlio