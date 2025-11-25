Padre aggredito a Padova 22enne prova a rapire la figlia di un anno nel passeggino | salvata dalla polizia

Notizie.virgilio.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Padova dopo aver colpito con un pugno in faccia un padre con la figlia nel passeggino, tentando di rapire la bambina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

padre aggredito a padova 22enne prova a rapire la figlia di un anno nel passeggino salvata dalla polizia

