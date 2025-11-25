Padre aggredito a Padova 22enne prova a rapire la figlia di un anno nel passeggino | salvata dalla polizia

Un uomo è stato arrestato a Padova dopo aver colpito con un pugno in faccia un padre con la figlia nel passeggino, tentando di rapire la bambina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Padre aggredito a Padova, 22enne prova a rapire la figlia di un anno nel passeggino: salvata dalla polizia

