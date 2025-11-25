Padel la Coppa dei club | risultati e classifiche dopo la quinta giornata di campionato
Conclusa nel fine settimana appena passato – 22 e 23 novembre - la quinta giornata di campionato della Coppa dei club Umbria di padel. Giornata che purtroppo, causa maltempo, ha visto molti rinvii che dovranno essere recuperati entro il 14 dicembre, l’ultimo match per la prima fase delle Gold e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
