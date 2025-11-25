Pack cosmetici gratuiti battlefield 6 disponibili per utenti playstation plus questa settimana

Il popolare sparatutto in prima persona Battlefield 6 sta offrendo un’opportunità ristretta nel tempo per provarlo gratuitamente. In contemporanea, esiste una speciale promo dedicata agli utenti abbonati a PlayStation Plus, che possono beneficiare di bonus esclusivi. Questo articolo approfondisce le modalità di accesso alla trial gratuita, le opportunità di ottenere contenuti aggiuntivi senza costi e le caratteristiche principali di questa fase promozionale. la trial gratuita di battlefield 6. dettagli e durata dell’offerta. Battlefield 6 è disponibile in versione free-to-play per una settimana, a partire dal 25 novembre 2025 fino al 2 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Pack cosmetici gratuiti battlefield 6 disponibili per utenti playstation plus questa settimana

