Pace in Ucraina per Trump siamo vicini ma Mosca frena Retroscena Usa | il vero obiettivo di Putin

La Russia sarebbe pronta a respingere il nuovo piano in 19 punti redatto da Stati Uniti e Ucraina. Secondo fonti del New York Post, Mosca potrebbe cercare di prolungare i colloqui, per non dare l'impressione di vanificare gli sforzi degli Usa per portare la pace in Ucraina e alimentare ulteriormente i sospetti di Trump sul fatto che il Cremlino non sia disposto a collaborare. Secondo le fonti, la Russia potrebbe anche ricorrere a tattiche di disinformazione, come rilasciare dichiarazioni vaghe o addirittura firmare documenti di sostegno, senza impegnarsi realmente nel porre fine alla guerra, che continuerebbe almeno fino a Natale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pace in Ucraina, per Trump siamo vicini ma Mosca frena. Retroscena Usa: il vero obiettivo di Putin

