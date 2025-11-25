Pace in Ucraina eppur si muove | i 19 punti Kiev-Washington le trattative negli Emirati la sponda di Erdogan

Qualcosa si muove attorno alla possibilità di un accordo russo-ucraino mediato dagli Usa per porre fine alla guerra che dal febbraio 2022 sconvolge il Paese dell’Europa orientale. Gli ultimi sono stati giorni di serrata diplomazia, con una certezza: Volodymyr Zelensky incassa l’appoggio europeo ma guarda agli Usa come garanti di ultima istanza della sicurezza del suo Paese ed è con l’amministrazione di Donald Trump che prova a trovare una linea comune. Tramontano prima di sorgere i 24 punti degli europei discussi al G20 di Johannesburg, si riducono da 28 a 19 quelli della proposta americana aggiornata dopo il confronto con Kiev. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Pace in Ucraina, eppur si muove: i 19 punti Kiev-Washington, le trattative negli Emirati, la sponda di Erdogan

Approfondisci con queste news

Tg2. . Dopo il vertice di #Ginevra, #Ucraina e #StatiUniti al lavoro su un nuovo piano di pace in 19 punti. Al telefono con #Trump il presidente cinese #XiJinping sostiene gli sforzi per un accordo ma include nel futuro ordine post-bellico anche il ritorno di #Taiw - facebook.com Vai su Facebook

Telefonata Xi-Trump: “Sull’Ucraina l’accordo di pace sia equo e duraturo” Vai su X

Trump è pronto a riscrivere il piano di pace per l’Ucraina: come si muove l’Europa e perché queste ore sono decisive - L'ultimatum di Washington accelera la diplomazia: entro giovedì Kiev dovrà dire sì o no al piano di pace in 28 punti elaborato da Donald Trump ... Come scrive fanpage.it

Pace Ucraina-Russia, a che punto siamo?/ Trump proroga la deadline “bene colloqui con UE”: ora cosa succede - Piano di pace Trump, come cambia dopo i colloqui di Ginevra e come è andata tra Usa, UE e Ucraina: Trump allunga la deadline per l'accordo ... Segnala ilsussidiario.net

Guerra in Ucraina: gli Stati Uniti lavorano a un piano di pace segreto con Mosca (in 28 punti) - Secondo quanto riportato da Axios gli Stati Uniti e la Russia starebbero lavorando a un piano di pace in 28 punti. panorama.it scrive