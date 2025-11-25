Pacca sulle parti intime a una compagna | sospeso ragazzino autistico grave i genitori annunciano esposto
Una pacca nelle parti intime a una compagnetta e si scatena il finimondo: il dirigente convoca consiglio straordinario che decide un provvedimento disciplinare di sospensione dell’alunno con obbligo di frequenza delle attività didattiche per cinque giorni. Sulla decisione si è scatenata una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
