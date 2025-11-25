Ottone incontro pubblico per il progetto della piazza con Gazzolo moderatrice

Ilpiacenza.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Paola Gazzolo, presidente del Consiglio comunale di Piacenza, a coordinare l’incontro pubblico organizzato a Ottone per presentare nei dettagli il progetto di piazza Vittoria. L’evento, organizzato dal Comune, si svolgerà sabato 29 novembre alle 16.15 nella sala consiliare. Il sindaco. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

