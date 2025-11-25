Ottone fiori e drappo rosso sulla panchina contro la violenza sulle donne

In occasione della ricorrenza del 25 novembre, il sindaco di Ottone Federico Beccia, da sempre particolarmente attento e sensibile al tema della violenza di genere, ha deposto un mazzo di fiori e un drappo simbolico sulla panchina rossa del paese, gesto dedicato al ricordo di tutte le donne. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it