Ottone fiori e drappo rosso sulla panchina contro la violenza sulle donne

Ilpiacenza.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della ricorrenza del 25 novembre, il sindaco di Ottone Federico Beccia, da sempre particolarmente attento e sensibile al tema della violenza di genere, ha deposto un mazzo di fiori e un drappo simbolico sulla panchina rossa del paese, gesto dedicato al ricordo di tutte le donne. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

