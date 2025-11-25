Osvaldo Supino scala la classifica ' Lgbtq Music Chart' ed è primo in Inghilterra | Ce l' abbiamo fatta!
Nuovo, importante successo internazionale per Osvaldo Supino, l’artista di Torremaggiore, che si è piazzato al primo posto in Inghilterra nella classifica delle “LGBTQ Music Chart” con il suo nuovo singolo Afterglow. Nel video-pubblicato sui social network dove ringrazia il suo fan club, Supino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il 2 Dicembre 2025, uscirà il Nuovo Singolo dell'Artista di Torremaggiore, Osvaldo Supino che si intitola "O único" e sarà il primo singolo in portoghese ? Marzia - facebook.com Vai su Facebook
Osvaldo Supino scala la classifica 'Lgbtq Music Chart' ed è primo in Inghilterra: "Ce l'abbiamo fatta!" - Nuovo, importante successo internazionale per Osvaldo Supino, l’artista di Torremaggiore, che si è piazzato al primo posto in Inghilterra nella classifica delle “LGBTQ Music Chart” con il suo nuovo ... Si legge su foggiatoday.it