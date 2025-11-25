Osvaldo Supino scala la classifica ' Lgbtq Music Chart' ed è primo in Inghilterra | Ce l' abbiamo fatta!

Foggiatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo, importante successo internazionale per Osvaldo Supino, l’artista di Torremaggiore, che si è piazzato al primo posto in Inghilterra nella classifica delle “LGBTQ Music Chart” con il suo nuovo singolo Afterglow. Nel video-pubblicato sui social network dove ringrazia il suo fan club, Supino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

