Ostia feci in chiesa e sull'altare | ci sarà messa di riparazione

25 nov 2025

(Adnkronos) – Feci umane sono state trovate in diversi punti della chiesa di San Nicola di Bari di via Gian Carlo Passeroni di Ostia, a Roma. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, quando gli escrementi sono stati trovati anche sullaltare.   “Il cardinale vicario Baldo Reina e il vescovo ausiliare del Settore Sud, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ostia, feci in chiesa e sull'altare: ci sarà messa di riparazione

