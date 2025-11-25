Ostia chiesa imbrattata con le feci | Anche sull' altare Messa di riparazione

Feci umane sono state rinvenute in diversi punti della chiesa di San Nicola di Bari di via Gian Carlo Passeroni di Ostia. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, quando gli escrementi sono stati trovati anche sull'altare. Non solo vandalismo, ma violenza spirituale contro la fede e il sentimento religioso dei fedeli La comunità parrocchiale di San Nicola di Bari (via Gian Carlo Passeroni, 1) a Ostia è stata scossa da un gravissimo e inqualificabile atto sacrilego avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 25 novembre, all'interno dell'edificio sacro. Ignoti vandali si sono introdotti nella chiesa compiendo un gesto di profonda profanazione: escrementi umani sono stati rinvenuti in diversi punti dell'edificio, incluso l'altare, luogo riservato al Sacrificio Eucaristico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ostia, chiesa imbrattata con le feci: "Anche sull'altare". Messa di riparazione

