? Ariete Giornata vivace e leggermente nervosa. In amore potrebbero emergere incomprensioni, soprattutto nelle coppie già sotto pressione. I single ritrovano carisma e voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro cresce il carico di responsabilità: mantieni lucidità e non agire d'impulso. Energia buona ma discontinua.? Toro Venere porta riflessioni profonde nei rapporti affettivi: evitare silenzi prolungati può salvare l'atmosfera. Professionalmente si aprono possibilità interessanti, ma vanno gestite con prudenza e metodo. Recupero fisico costante e stabile, anche se a ritmo lento. Umore introspettivo.

© Romadailynews.it - Oroscopo di Domani – Mercoledì 26 Novembre 2025: le previsioni segno per segno