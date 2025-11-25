Oroscopo di domani 26 novembre 2025 | intuizioni chiare e nuove occasioni per ogni segno
La giornata di domani porterà energie più definite e una maggiore consapevolezza nelle scelte. Molti segni sentiranno il desiderio di cambiamento, altri avranno l'opportunità di consolidare ciò che hanno costruito finora. Ariete. Domani avrai una spinta decisiva per portare avanti un progetto rimasto fermo. Agisci con coraggio, ma evita mosse impulsive. Toro. Giornata favorevole per la stabilità emotiva. Potresti chiarire un malinteso o trovare una soluzione concreta a una preoccupazione recente. Gemelli. La comunicazione sarà il tuo punto forte. Domani potresti ricevere una proposta interessante o avviare un dialogo importante.
