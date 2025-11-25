Ornella vanoni e il suo ultimo regalo toccante scoperto dopo i funerali

le ultime opere di ornella vanoni e il suo lascito artistico. La scomparsa di Ornella Vanoni, avvenuta il 21 novembre, ha lasciato un vuoto nel panorama musicale italiano. Intanto, emergono dettagli inediti che sottolineano quanto la cantante fosse ancora attiva e piena di progetti, anche negli ultimi mesi della sua vita. Uno di questi riguarda una versione emozionante di uno dei brani più iconici di Vasco Rossi, registrata appena prima di lasciarci. Questa scoperta aggiunge un nuovo capitolo alla sua straordinaria carriera e testimonia il suo continuo impegno artistico, anche in momenti di grande fragilità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ornella vanoni e il suo ultimo regalo toccante scoperto dopo i funerali

Approfondisci con queste news

Tg2. . A #Milano si sono svolti i funerali di #OrnellaVanoni, commozione, applausi e ricordi hanno accompagnato l'ultimo viaggio della grande artista - facebook.com Vai su Facebook

“Addio nonnina carissima”: l’ultimo saluto dei nipoti fa piangere il popolo di Ornella Vanoni milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Dopo la morte di Ornella Vanoni la sua amata Barboncina Ondina vivrà con il nipote Matteo Ardenzi - Ondina, la Barboncina di Ornella Vanoni, sarà adottata dal nipote Matteo Ardenzi, che continuerà a occuparsi della cagnolina tanto amata dalla cantante ... Segnala fanpage.it

Addio a Ornella Vanoni, Gianna Nannini: "Il suo modo di vivere era rivoluzionario" - "Ho mandato un messaggio con scritto, cara amica mia, fai un grande concerto, su, sopra di noi, dove sei sempre stata". Da repubblica.it

Addio a Ornella Vanoni. L’amico Paolo Stella: "Riascolto il suo ultimo messaggio in segreteria" - L’attore e scrittore forlivese era ieri al funerale: "Diceva ’ci vediamo domani’". Secondo msn.com