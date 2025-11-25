Orlando contro Sommer | Il suo errore è grave ma Allegri è stato fortunato…
Inter News 24 Le parole di Massimo Orlando, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per esprimere le sue considerazioni sull’ Inter all’indomani della sconfitta nel derby contro il Milan. Orlando ha analizzato la prestazione della squadra di Cristian Chivu, evidenziando le difficoltà incontrate, in particolare in fase difensiva e sottoporta, e discutendo le implicazioni di questa sconfitta per le ambizioni scudetto dei nerazzurri. LA SCONFITTA DELL’INTER NEL DERBY – Che doveva fare di più l’Inter? Si sapeva che il Milan avrebbe giocato così, l’Inter ha gestito la palla; ha avuto le sue occasioni. 🔗 Leggi su Internews24.com
Orlando: "Inter, grave errore di Sommer ma unico episodio e Allegri fortunato"
