Orlando contro Sommer | Il suo errore è grave ma Allegri è stato fortunato…

Internews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Massimo Orlando, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per esprimere le sue considerazioni sull’ Inter all’indomani della sconfitta nel derby contro il Milan. Orlando ha analizzato la prestazione della squadra di Cristian Chivu, evidenziando le difficoltà incontrate, in particolare in fase difensiva e sottoporta, e discutendo le implicazioni di questa sconfitta per le ambizioni scudetto dei nerazzurri. LA SCONFITTA DELL’INTER NEL DERBY – Che doveva fare di più l’Inter? Si sapeva che il Milan avrebbe giocato così, l’Inter ha gestito la palla; ha avuto le sue occasioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

orlando contro sommer il suo errore 232 grave ma allegri 232 stato fortunato8230

© Internews24.com - Orlando contro Sommer: «Il suo errore è grave, ma Allegri è stato fortunato…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

orlando contro sommer suoOrlando: “Inter, grave errore di Sommer ma unico episodio e Allegri fortunato” - Le parole dell'ex calciatore a proposito della sconfitta dei nerazzurri quarti in campionato dopo il derby di ieri Milan- Lo riporta msn.com

Orlando: "Fiorentina, Pioli vada un po' contro le sue idee. Gud? Il talento va ritrovato" - La formazione di Stefano Pioli cerca il successo in campionato e per farlo dovrà provare a violare San Siro domenica prossima contro il Milan. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Orlando Contro Sommer Suo