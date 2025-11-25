Orietta Berti torna con il singolo Chi ama chiama
Orietta Berti lancia il singolo Chi ama chiama, in arrivo anche il videoclip, con ospiti d’eccezione. Chi Ama Chiama, il nuovo imperdibile singolo di Orietta Berti, è fuori su tutte le piattaforme venerdì 28 novembre 2025. Scritto prodotto e registrato da Danti, fa parte di un progetto che nasce ancora una volta dall’intuizione magistrale del manager e caro amico di Orietta, Pasquale Mammaro che ha visto lungo sull’intesa che sarebbe potuta nascere con Daniele Lazzarin (Danti). Chi Ama Chiama sono due semplici, potenti parole che snocciolano un intero discorso, perché è inutile girarci intorno: chi ti ama, ti cerca e ti chiama. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Leggi anche questi approfondimenti
#oriettaberti racconta come ha vissuto il su*cidio di #luigitenco. Nella puntata di questa sera di #belve andrà in onda un’intervista #oriettaberti. La cantante ha parlato del suo matriminio con #osvaldopaterlini, che dura dal 1967, dal giorno in cui è stato celebra - facebook.com Vai su Facebook
Orietta Berti a Belve: "Il giorno del mio matrimonio a dire sì è stato Al Bano" Vai su X
Orietta Berti torna con il nuovo singolo “Chi Ama Chiama” - ROMA (ITALPRESS) – “Chi Ama Chiama”, il nuovo singolo di Orietta Berti, è fuori su tutte le piattaforme da venerdì 28 novembre. Scrive msn.com
Chi Ama Chiama, il nuovo singolo di Orietta Berti - Un progetto che nasce ancora una volta dall'intuizione del manager e caro amico della cantante, Pasquale Mammaro, che ha visto lungo sull'intesa che ... Secondo msn.com
Orietta Berti a «Belve»: «Osvaldo non ha detto sì al mio matrimonio: è stato Al Bano». E ricorda il biglietto di addio di Tenco: «Mi sentivo in colpa per la sua morte» - Parlando delle sue nozze ma anche di momenti più bui della sua carriera ... Riporta msn.com