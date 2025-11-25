orietta berti torna con il singolo chi ama chiama

Orietta Berti lancia il singolo Chi ama chiama, in arrivo anche il videoclip, con ospiti d’eccezione. Chi Ama Chiama, il nuovo imperdibile singolo di Orietta Berti, è fuori su tutte le piattaforme venerdì 28 novembre 2025. Scritto prodotto e registrato da Danti, fa parte di un progetto che nasce ancora una volta dall’intuizione magistrale del manager e caro amico di Orietta, Pasquale Mammaro che ha visto lungo sull’intesa che sarebbe potuta nascere con Daniele Lazzarin (Danti). Chi Ama Chiama sono due semplici, potenti parole che snocciolano un intero discorso, perché è inutile girarci intorno: chi ti ama, ti cerca e ti chiama. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

