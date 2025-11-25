Orietta Berti la confessione shock sulla morte di Tenco Poi svela | Al mio matrimonio a dire sì fu Al Bano e non Osvaldo

Milleunadonna.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stavolta l’usignolo di Cavriago, come è soprannominata Orietta Berti da mezzo secolo, le canta davvero. A cominciare da uno dei periodi più bui e difficili della sua fortunata e lunghissima carriera. Quando cioè, era il 1967, Luigi Tenco fu trovato morto all’Hotel Savoy di Sanremo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

orietta berti la confessione shock sulla morte di tenco poi svela al mio matrimonio a dire s236 fu al bano e non osvaldo

© Milleunadonna.it - Orietta Berti, la confessione shock sulla morte di Tenco. Poi svela: "Al mio matrimonio a dire sì fu Al Bano e non Osvaldo"

Argomenti simili trattati di recente

“Ho 4000 abiti, ma li metto una volta”: Orietta Berti e la confessione spiazzante a Belve - A “Belve” Orietta Berti parla del legame con gli animali, del dolore per la nipotina scomparsa e della sua mania di lavare tutto. Secondo greenme.it

Orietta Berti e la confessione su Fedez: “Ora dice solo parolacce e…” - Cresciuta in una famiglia semplice, pensava a un futuro lontano dai riflettori. Lo riporta ilsussidiario.net

Orietta Berti: «Con Fedez parliamo di poesia russa. Rovazzi? Abbiamo litigato perché il video non è ancora pronto. Io e Achille Lauro abbiamo lo stesso stilista» - «Non li avevo mai sentiti», confessa in una intervista al Corriere della sera Orietta con il suo solito disincanto. Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Orietta Berti Confessione Shock