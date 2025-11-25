Orietta Berti la confessione shock sulla morte di Tenco Poi svela | Al mio matrimonio a dire sì fu Al Bano e non Osvaldo

Stavolta l'usignolo di Cavriago, come è soprannominata Orietta Berti da mezzo secolo, le canta davvero. A cominciare da uno dei periodi più bui e difficili della sua fortunata e lunghissima carriera. Quando cioè, era il 1967, Luigi Tenco fu trovato morto all'Hotel Savoy di Sanremo.

"Ho versato contributi tutta la vita eppure ho una pensione da 900 euro. Adesso 1000, perché è un po' aumentata" La confessione di Orietta Berti a Francesca Fagnani

Orietta Berti: "Al matrimonio Osvaldo ha annuito con la testa, non c'era il sì di Osvaldo e allora l'hanno fatto dire ad Al Bano che era lì. Vocalmente sono sposata con Al Bano" #Belve

"Ho 4000 abiti, ma li metto una volta": Orietta Berti e la confessione spiazzante a Belve - A "Belve" Orietta Berti parla del legame con gli animali, del dolore per la nipotina scomparsa e della sua mania di lavare tutto.

Orietta Berti e la confessione su Fedez: "Ora dice solo parolacce e…" - Cresciuta in una famiglia semplice, pensava a un futuro lontano dai riflettori.

Orietta Berti: «Con Fedez parliamo di poesia russa. Rovazzi? Abbiamo litigato perché il video non è ancora pronto. Io e Achille Lauro abbiamo lo stesso stilista» - «Non li avevo mai sentiti», confessa in una intervista al Corriere della sera Orietta con il suo solito disincanto.