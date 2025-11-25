Orietta Berti a Belve | Tenco scrisse di me nel suo biglietto d’addio dopo la sua morte fui emarginata

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervistata da Francesca Fagnani, Orietta Berti traccia un bilancio della sua vita e racconta il dolore più grande vissuto dopo la morte di Luigi Tenco a Sanremo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

orietta berti belve tencoOrietta Berti si racconta a Belve: «Mai creduto che Tenco si uccise perché a Sanremo andò avanti mio brano» - La cantante ha raccontato del suo matrimonio, della sua carriera e del caso Tenco. Si legge su msn.com

orietta berti belve tencoOrietta Berti a Belve: “Tenco scrisse di me nel suo biglietto d’addio, dopo la sua morte fui emarginata” - Intervistata da Francesca Fagnani, Orietta Berti traccia un bilancio della sua vita e racconta il dolore più grande vissuto dopo la morte di Luigi Tenco ... Segnala fanpage.it

orietta berti belve tencoOrietta Berti a Belve : «Sono sposata con Al Bano, è stato lui a dire di sì al mio matrimonio. Il biglietto di Tenco? Non ci ho mai creduto» - E ha parlato anche della sua amicizia con Fedez e con Rovazzi, con cui la scorsa estate ha litigato, ma « ... Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Orietta Berti Belve Tenco