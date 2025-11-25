Orgogliosa di essere la prima donna a rappresentare Brindisi in consiglio regionale
Dopo cinque anni, a città di Brindisi torna ad avere un suo rappresentante nel consiglio regionale. Isabella Lettori, già assessore ai Servizi sociali della giunta guidata dal sindaco Marchionna, è stata la seconda più suffragata della lista del Pd, con 8.253 preferenze. Le sue prime impressioni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
