Organici ATA ecco la ripartizione per Regione Il Ministero pubblica il Decreto
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ridefinito, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la consistenza delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l’anno scolastico 20252026. Il provvedimento tiene conto delle disposizioni già in vigore, del quadro legislativo aggiornato e degli orientamenti introdotti con il nuovo contratto collettivo nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
